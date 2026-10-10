Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, yem kırma makinesine düşen 63 yaşındaki Gündüz Esenoğlu hayatını kaybetti.
Olay, kırsal Gündüzler Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını beslemek için yem kırma makinesini çalıştıran Esenoğlu, bir süre sonra makinenin içine düştü.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Esenoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Esenoğlu'nun cenazesi, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.