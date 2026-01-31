Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle, hayvanlara doğrudan yedirilmeyen fakat yem üretiminde hayati önem taşıyan premiksler ve flakelerin teslimi istisna kapsamından çıkarıldı.

Düzenlenen yeni tebliğe göre, bu ürünler artık tek başına "karma yem" olarak görülmeyecek ve tam vergi oranına tabi tutulacak.

"FİYATLAR ARTACAK"

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, düzenleme ile beraber yem fiyatlarına yüzde 3 KDV zammı geleceğini duyurdu. Yıldırım, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin açıklamasını göz önünde bulundurarak bu vergi düzenlemesi yem maliyetlerine ortalama yüzde 3 ek yük getireceğini ifade etti.

Yıldırım'ın söylediğine göre sektör temsilcileri özellikle şu uyarılarda bulunuyor:

Ek Maliyet: Yüzde 20’lik KDV uygulaması, son ürün fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

Kritik Sektörler: Yumurta ve tavuk yemi üretiminde premiks kullanımı yoğun olduğu için bu kalemlerdeki fiyat artışının ortalamanın üzerine çıkması bekleniyor.

ÇİFTÇİNİN ŞİKAYETİ BÜYÜYOR

Tarım yazarı Yıldırım, yüksek girdi maliyetlerinden şikayet eden üreticinin bu hamleyle daha da zorlanacağını belirterek, "Çiftçi yem fiyatlarındaki artıştan şikayet ederken şimdi yüzde 3 KDV zammı gelecek” sözlerini sarf etti.