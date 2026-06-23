Yeliz öğretmen davasında karar çıktı: Verilen karara aile isyan etti

Kazanın geride bıraktığı mağduriyetlerin sadece tek bir canla sınırlı olmadığını söyleyen Yusufoğlu, "Sadece giden bir can da değil aslında, burada engelli kalan bir bebek var, bacağını kaybeden bir sporcu var, artık hayatını bir platinle yaşamak zorunda kalan bir insan var, çapraz bağı kopan bir insan var. Sanki bunların hiçbiri olmamış gibi, sanki orada o insanlar o an bulundukları için suçlularmış gibi ukala ve umursamazca bir tavırla hareket ediyorlar hala. Şahıs duruşmalara katılmak istemediğini söyledi ve hakim bunu kabul etti. Bunu gerçekten benim aklım almıyor ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insanın da aklının alacağını düşünmüyorum. Hiç bir suçu olmayan, sadece bir yerde yürüdüğü için vefat eden bir insan var" diye konuştu.