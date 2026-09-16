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Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 7 ve 8 Eylül 2026 tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen “YEGFEST 2026 (Yerel Eylem Grubu Dernekleri) Festivali’ne Şalpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği de katıldı.

YEGFEST 2026 Festivali’nde Şalpazarı Ağasar yöresine ait yöresel ve kültürel el sanatlarıyla, kıyafetleri tanıtılarak gastronomi ürünleri tattırıldı.

YEGFEST’te iki gün boyunca misafirlere Şalpazarı Kalecik Mahallesi’nde yapılan mısır unu helvası ikram edildi. Terzi Ali Yamaç'ın diktiği yöresel Ağasar kıyafetleri sergilenerek, kıyafet dikiş atölyesi görücüye çıkarıldı. Şalpazarı İlçesi Sisdağı ve Geyikli Mahallesi Keserlik mezrasından toplanan karalahana, barbunya ve taze mısır ile karalahana yemeği, Geyikli ve Güdün Mahallesi’nden vatandaşların yaptığı mısır ekmeği ile birlikte en az 200 kişiye ikram edildi.

Gacaman Bal ve Zennure Muhcu'dan Ağasar balı, Sinlice ve Geyikli Mahallelerinden elma armut pekmezleri, Geyikli ve Sütpınar mahallelerinden kiraz turşusu tedarik edilerek iki gün boyunca katılımcılara ikram edilerek tanıtıldı.

Şalpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği, ürün çeşitliliği ve kültürel zenginliği ile YEGFEST 2006 festivalinde büyük ilgi gördü.

Şalpazarı YEGDER Başkanı Rahman Demirtaş, Trabzon'da halen faaliyet gösteren tek Yerel Eylem Grubu Derneği olan Şalpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği olarak, YEGFEST 2026 Festivali’nde Trabzon’u en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.