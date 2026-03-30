Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcasının doğum yeri olan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi başta olmak üzere Türkiye’deki tapu kadastro işlemlerinin yeniden düzenlenmesini istedi. Yeğen Öcalan’ın bu talebi Ankara’da siyasi kulislerde farklı yorumlara yol açtı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde, Türkiye genelinde tapu kayıtları ile fiili kullanım arasındaki uyumsuzlukların TBMM’de kurulacak komisyon tarafından araştırılmasını istedi. Ömer Öcalan, önergesinde, “Türkiye genelinde kadastro çalışmalarından kaynaklanan hatalar, tapu kayıtları ile fiili kullanım arasındaki uyumsuzluklar ve bu durumun yurttaşların ekonomik ve sosyal hayatı üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi.

Türkiye’de kadastro çalışmalarının uzun yıllara yayılan bir süreç içerisinde farklı dönemlerde, farklı teknik imkanlar ve mevzuat çerçevesinde yürütülmüş olduğunu kaydeden Ömer Öcalan, 1970’li ve 1980’li yıllarda gerçekleştirilen kadastro çalışmalarında ölçüm tekniklerinin yetersizliği, harita altyapısının sınırlı olması, yerinde tespit süreçlerinin sağlıklı işletilememesi ve malik ile fiili kullanıcı beyanlarının yeterince dikkate alınmaması gibi nedenlerle önemli hatalar meydana geldiğini ileri sürdü.

Günümüzde tapu kayıtları ile fiili kullanımın örtüşmediğini de kaydeden Öcalan, parsel sınırlarının kayması, taşınmazların farklı kişiler adına kayıtlı görünmesinin sınır ihtilafları olarak ortaya çıktığını ifade etti. Mevcut durumun kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar açısından ciddi mağduriyetlere yol açtığını kaydeden Öcalan, çalışmaların eksik yürütülmesi nedeniyle yeni uyuşmazlıkların oluştuğunu anlattı.

Ömer Öcalan verdiği önergede şu ifadelere yer verdi :

“Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde gelen çok sayıda başvuru ve somut örnek, tapuda kayıtlı taşınmaz ile fiilen kullanılan alanın farklı parsellerde yer alması nedeniyle yurttaşların kendi arazilerini kullanamaz hale geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum; tarımsal üretimin sekteye uğradığını, komşu parseller arasında ciddi ihtilaflar doğduğunu ve bu uyuşmazlıkların çoğu zaman uzun süren yargı süreçlerine taşındığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, mevcut kadastro ve tapu sisteminin dijital ortama aktarılması sürecinde eski hataların aynen sisteme taşınması veya teknik dönüşüm sırasında yeni uyumsuzlukların ortaya çıkması sorunun yapısal bir nitelik kazandığını ifade etmektedir.”

Komşu parseller arasında doğabilecek ihtilafların yargıya taşınmadan çözülebilmesi amacıyla ‘Kadastro Uzlaştırma Komisyonu’ benzeri bir yapının oluşturulmasının yerinde olacağını da dile getiren Ömer Öcalan, “Söz konusu komisyonda; köy halkı, muhtarlıklar, yerel yönetimler ile bölgede tapu ve kadastro çalışmaları yürüten demokratik kitle örgütlerinin aktif şekilde yer alması sağlanmalıdır. Bu katılımcı yapı sayesinde saha gerçekliğine uygun, hakkaniyetli ve sürdürülebilir uzlaşmaların sağlanması mümkün olacaktır. Aksi durumda, uyuşmazlıkların artması ve süreçlerin daha karmaşık hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.



İşte Ömer Öcalan'ın önergesinin tamamı;