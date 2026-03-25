Yedikuyular Kayak Merkezi, 2026 kış sezonunda ziyaretçi sayısında önemli bir eşiği geride bıraktı.

Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında yer alan merkez, sezon boyunca 500 bini aşkın kişiyi ağırladı.

YOĞUNLUK SEZON BOYUNCA SÜRDÜ

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehir merkezine en yakın kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkan tesis, ara tatil, yarıyıl ve bayram dönemlerinde yoğunluk yaşadı. Çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisiyle pistler sezon boyunca doldu.

2 bin 300 metre rakımda hizmet veren merkez, toplam 7 kilometrelik üç farklı kategoride pistleriyle hem amatör hem profesyonel kayakçılara hitap ediyor. Doğal karla kaplı pistler, telesiyej sistemi ile snowboard ve kızak alanları da ziyaretçilere farklı seçenekler sunuyor.

SEZON NİSAN ORTASINA KADAR SÜRECEK

Etkili kar yağışıyla sezonu uzayan kayak merkezinde, faaliyetlerin nisan ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Tesis içinde jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri 7 gün 24 saat görev yaparak güvenliği sağlıyor.

HEDEFE ULAŞILDI

Tesis Müdürü Abdurrahman Bağcı, sezonu 3 Ocak’ta açtıklarını ve belirledikleri 500 bin ziyaretçi hedefine ulaştıklarını belirtti.

Hafta sonları ve tatil dönemlerinde yoğunluk yaşandığını ifade eden Bağcı, yeni sezonda daha fazla ziyaretçi beklediklerini dile getirdi.

ZİYARETÇİLER MEMNUN AYRILDI

Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de tesise tam not verdi. Şanlıurfa’dan gelen Kadir Arslan, kalabalık bir grupla geldiklerini ve tesisin güvenli yapısından memnun kaldıklarını söyledi.

Gaziantep’ten gelen Bekir Akkuş ise ilk kez kayak yaptıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti. Nida Dönmez de ilk kayak deneyimini burada yaşadığını belirterek, bu deneyimi herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.