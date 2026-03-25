Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında yer alan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, bu sezon 500 bin ziyaretçi sınırını geride bıraktı.

Kent merkezine sadece 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin şehir merkezine en yakın kayak merkezlerinden biri olan Yedikuyular, 2 bin 300 metre rakımda yer alıyor. Toplam 7 kilometrelik üç kategorili piste sahip tesis, dört mevsim hizmet veren önemli bir rekreasyon alanı olarak öne çıkıyor.Kış sezonu boyunca ara tatil, yarıyıl tatili ve bayram dönemlerinde çevre illerden gelen kayakseverleri ağırlayan merkez, etkili kar yağışıyla sezonu nisan ortasına kadar uzattı.

Amatör ve profesyonel kayakçılara hitap eden doğal karla kaplı pistleri, telesiyej sistemi, snowboard ve kızak alanlarıyla günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklamalı tatiller için de tercih ediliyor.Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin 7/24 görev yaptığı tesiste sezonun nisan ayı ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi Tesis Müdürü Abdurrahman Bağcı yaptığı açıklamada sezonu 3 Ocak'ta açtıklarını ve ziyaretçi yoğunluğunun kendilerini memnun ettiğini belirtti." 'Hafta sonları, ara tatil, yarıyıl ve bayram dönemlerinde yoğunluk yaşandığını belirten Bağcı, "Çevre illerden gelen kayakseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tesisimizi her gün canlı tuttular. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için gece pist düzenleme çalışmalarını sürdürdük, gün içinde ise pist güvenliğini sağlayarak sorunsuz bir sezon geçirmek için çaba gösterdik." dedi.

'Bağcı, sezon başında 500 bin ziyaretçi hedefi koyduklarını ve bu hedefe ulaştıklarını kaydederek, "Hava şartlarının değişmesiyle sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Yeni sezonda daha yoğun katılım bekliyoruz." diye konuştu.

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

anlıurfa'dan gelen Kadir Arslan, 26 kişilik grupla geldiklerini belirterek tesisin düzenli ve güvenli olduğunu, özellikle arama kurtarma ekiplerinin hazır bulunmasının kendilerine güven verdiğini söyledi.

Gaziantep'ten arkadaş grubuyla gelen Bekir Akkuş, ilk kayak deneyimlerini burada yaşadıklarını ve çok keyif aldıklarını dile getirdi.16 kişilik grupla Kahramanmaraş'a gelen Nida Dönmez ise hayatında ilk kez kayak yaptığını ve bu deneyimi herkese tavsiye ettiğini ifade etti.