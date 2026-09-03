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Kaynak: Haber Merkezi

Araştırmalar, beslenme alışkanlıklarının kan şekeri seviyelerinden bağırsak sağlığına kadar birçok mekanizma üzerinden ruh halini etkileyebileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, beslenmenin depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarında profesyonel tedavinin yerine geçemeyeceğini özellikle vurguluyor.

Deakin Üniversitesi’nden Prof. Felice Jacka, tam tahıl, sebze, meyve, balık ve zeytinyağı açısından zengin Akdeniz tipi beslenmenin ruh sağlığı açısından olumlu sonuçlarla ilişkilendirildiğini belirtiyor. Jacka'nın SMILES çalışmasında da Akdeniz tarzı beslenmeye geçmenin depresif belirtilerin azalmasına yardımcı olabileceği görüldü.

1. DÜZENLİ YEMEK YİYİN

Beslenme uzmanı ve psikolog Dr. Sonal Shah, kan şekerindeki düşüşlerin yorgunluk, huzursuzluk, dikkat ve enerji sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Shah, ihtiyaç duyan kişiler için enerji seviyelerini korumak amacıyla üç-dört saatte bir yemek yemeyi öneriyor ancak sürekli atıştırmanın doğru olmadığını vurguluyor.

2. YETERİNCE SU İÇİN

Susuzluk, odaklanmayı ve net düşünmeyi zorlaştırabiliyor, zihinsel strese karşı hassasiyeti artırabiliyor. Shah, yeterli sıvı alınmadığında sağlıksız ve rafine karbonhidrat içeren yiyeceklere yönelme isteğinin de artabileceğini söylüyor. Sıvı ihtiyacında temel tercihin su olması, şekerli içeceklerin ise sınırlandırılması öneriliyor.

3. AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALARI AZALTIN

Araştırmalarda aşırı işlenmiş gıda tüketimi ile daha olumsuz ruh sağlığı arasında bağlantılar tespit edildi. Yüksek miktarda şeker, ilave yağ ve tuz içeren beslenme düzenlerinin kalp hastalıkları ve diyabetle de ilişkili olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, işlenmiş gıdalardan uzaklaşmanın yalnızca irade meselesi olmadığını, yeme alışkanlıklarının ve belirli yiyeceklere yönelme nedenlerinin de anlaşılması gerektiğini ifade ediyor.

4. BİTKİSEL GIDALARI ARTIRIN

Beslenme, bağırsak mikrobiyotasının yapısını etkileyen önemli faktörlerden biri. Bağırsak bakterilerinin bağışıklık sistemi, metabolizma ve beyin sağlığı üzerinde rol oynadığı belirtiliyor. Bu nedenle farklı türlerde bitkisel gıda tüketmenin daha çeşitli bir bağırsak mikrobiyomunu destekleyebileceği ifade ediliyor.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLAYIN

Uzmanlar, beslenme alışkanlıklarının bir anda değiştirilmesi yerine sürdürülebilir küçük adımlar atılmasını öneriyor. Yeme alışkanlıkları ile ruh hali arasındaki bağlantıyı gözlemlemek için günlük tutulabileceği de belirtiliyor.

Beslenmenin ruh sağlığına destek olabileceği ancak gerektiğinde profesyonel ruh sağlığı desteğinin yerini tutmadığı vurgulanıyor.