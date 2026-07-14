İstanbul merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında “nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “muhafaza görevini kötüye kullanma” suçlarına karıştıkları öne sürülen 34 şüpheli yakalandı.
YEDİEMİN OTOPARKLARI MERCEK ALTINA ALINDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, yediemin otoparklarında hacizli veya yakalamalı araçların parçalandığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
ARAÇLARI PARÇALAYIP YENİDEN SATTILAR
Yürütülen teknik ve fiziki takipler ile elde edilen delillere göre şüphelilerin:
Otoparklardaki araçları parçaladığı
İhaleden satın aldıkları araçlara eski parçaları taktığı
Bazı parçaları icradan alan kişilere sattığı
Bazılarını ise çıkma yedek parça olarak piyasaya sürdüğü tespit edildi
6 ilde eş zamanlı baskın
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda toplam 34 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.