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Kaynak: DHA

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, Yediemin otoparklarındaki araçlar üzerinden yaklaşık 1,5 milyar liralık devasa bir vurguna imza atan 32 kişilik organize suç örgütü çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Aralarında çete liderleri Ö.T., O.T., Y.K., B.T. ve İ.A.’nın da yer aldığı şüpheliler gözaltına alınırken; Tuzla, Maltepe ve Sultanbeyli’deki 3 Yediemin otoparkı ile 2 depo mercek altına alındı. Soruşturmada, gözaltına alınanlar arasında çeteden araç temin eden bir hastane sahibi doktor ile çok sayıda iş insanının da bulunduğu belirlendi.

ÇETENİN 3 VURGUN YÖNTEMİ

Polisin derinlemesine incelemesi sonucu, şebekenin kamuoyunu hayrete düşüren 3 farklı dolandırıcılık metodu kullandığı açığa çıkarıldı.

İhaleye çıkacak lüks araçların motor, kapı ve koltuk gibi değerli parçaları ihaleden önce sökülüyordu. Böylece aracın piyasa değeri kasıtlı olarak düşürülerek, ihalede gerçek fiyatının 10'da 1'ine satın alınıyordu. Araç alındıktan sonra sökülen orijinal parçalar geri takılarak 3. kişilere yüksek kârla satılıyordu. Eğer aracı başkası kazanırsa, bu defa sökülen parçalar yeni sahibine fahiş fiyatlarla satılıyordu.

Şüpheliler, otoparklardaki tamamen hasarsız ve sağlam araçları, yapay zekâ teknolojisi kullanarak hazırladıkları sahte bilirkişi raporlarıyla ağır hasarlı gibi gösterip ucuza kapatıyordu.

Vergi borcu nedeniyle satılamayan hacizli araçlar için akılalmaz bir plan devreye sokuluyordu. Araç sahipleri kağıt üstünde çeteye borçlandırılıyordu. Şahsi alacakların kamu alacaklarının önüne geçmesini sağlayan yasal boşlukları istismar eden çete, araca sözde borç karşılığı el koyup 3. kişilere satıyordu. Komisyon alındıktan sonra kalan para araç sahibine iade ediliyor, böylece devletin vergi tahsilatı engelleniyordu.

"NAKİT YOKSA RADYATÖR SÖKÜN"

Teknik takip sırasında çete üyelerinin rahatlığı dikkat çekti. Şüphelilerin kendi aralarındaki telefon trafiğinde, nakit sıkışıklığı yaşadıklarında birbirlerine, "Şu anda nakit yok, otoparktan birkaç radyatör söküp paraya çevirin" şeklinde talimatlar verdikleri kayıtlara geçti. Ayrıca şebekenin otoparklardaki lüks araçların parçalarını doğrudan yedek parça olarak piyasaya sürdüğü de saptandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki sorguları tamamlanan 32 şüpheli; "Nitelikli dolandırıcılık", "İhaleye fesat karıştırmak", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Güveni kötüye kullanmak" suçlarından oluşan 71 ayrı suç dosyasıyla Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından başlatılan geniş çaplı inceleme devam ederken, net vurgun miktarının rapor sonrasında çok daha yüksek boyutlara ulaşabileceği belirtiliyor.