Kadın cinayetleri engellenemiyor. Adres bu kez Mersin oldu. Olay, 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar K.'ye (37) sokak ortasında yanında getirdiği silahla saldırdı.

Pınar K. boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırgan olay yerinden 300 metre ileride yakalandı. Pınar K.'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Boşanma aşamasındaki çiftin 7 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Öte yandan vatandaşlar yetkililere sık sık zanlılara emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ediyor.