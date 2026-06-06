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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. Kozluk ilçesi girişinde ekipler bir minibüsü durdurarak arama noktasına aldı.

'HECTOR' YEDEK LASTİKTEKİ UYUŞTURUCUYU BULDU

Durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği "Hector"un da katılımıyla arama gerçekleştirildi. Hassas burunlu köpeğin minibüsün alt kısmına tepki vermesi üzerine incelemelerini yoğunlaştıran ekipler, yedek lastiğin içerisine gizlenmiş vaziyette 11 kilo 500 gram esrar maddesi tespit etti.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Minibüsün sürücüsü emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğündeki yasal işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.