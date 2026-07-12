Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin

Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin

Yaz tatilinde otel yerine yazlık ev kiralamayı planlayanların dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Haftalık, aylık ya da sezonluk kiralamalar ekonomik ve konforlu bir seçenek sunsa da, gerekli kontroller yapılmadığında tatil planı büyük bir mağduriyete dönüşebiliyor.

Kaynak: Diğer
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Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin - Resim: 1

Yasal izni bulunmayan evler, site yönetimlerinin girişe izin vermemesi ve kapora dolandırıcılığı gibi riskler her yıl binlerce kişiyi mağdur ediyor.

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Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin - Resim: 2

Özellikle yaz sezonunda artan kiralama talepleriyle birlikte sahte ilanlar da çoğalıyor. Uzmanlar, ilanlarda yer alan bilgilerin doğrulanmadan ödeme yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

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Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin - Resim: 3

Gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kısa süreli kiralamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları sıraladı.

İzin belgesi mutlaka kontrol edilmeli

2023 yılında yürürlüğe giren düzenlemeye göre, konutunu 100 günden daha kısa süreyle kiraya vermek isteyen ev sahiplerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu.

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Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin - Resim: 4

Bu nedenle kiralama yapılmadan önce ilan verilen konutun kısa süreli kiralama izin belgesine sahip olup olmadığı mutlaka sorgulanmalı. Yazlık sitelerde ise yalnızca ev sahibinin beyanı yeterli olmayabilir. Site yönetimi veya yetkilileri aranarak kısa süreli kiralamaya izin verilip verilmediği öğrenilmeli. Aksi halde tatil için gidilen sitede güvenlik tarafından içeri alınmama riski bulunuyor

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Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin - Resim: 5

KAPORA GÖNDERMEDEN ÖNCE ARAŞTIRMA ŞART

Kısa dönem kiralamalarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri de kapora dolandırıcılığı. Uzmanlar, ev sahibi ya da aracılık yapan kişinin kimliği, mülkiyet durumu ve gerekli izinleri doğrulanmadan kesinlikle ön ödeme yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

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Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin - Resim: 6

Ödeme yapılacaksa bunun yalnızca sözleşme imzalandıktan sonra ve banka aracılığıyla gerçek hak sahibine gönderilmesi tavsiye ediliyor.

"KISA SÜRE KALACAĞIM" DİYEREK SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇMEYİN

Kiralama süresi kısa olsa bile mutlaka yazılı sözleşme hazırlanmalı. Sözleşmede;

Kiralama süresi,

Evde konaklayacak kişi sayısı,

Ödeme planı,

İade ve iptal koşulları,

Depozito şartları

ayrıntılı şekilde yer almalı.

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Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin - Resim: 7

Kiralanan ev ile ilandaki ev arasında ciddi farklılık bulunması halinde kiracının ödediği bedelin iadesini talep etme hakkı bulunuyor.

EK MASRAFLARI ÖNCEDEN ÖĞRENİN

Elektrik, su, doğalgaz, internet ve site aidatı gibi giderlerin kiralama ücretine dahil olup olmadığı sözleşmede açık şekilde belirtilmeli. Aksi halde bu masraflar kiracıdan ayrıca talep edilebilir ve tatil bütçesinde beklenmedik harcamalara neden olabilir.

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Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin - Resim: 8

EVE GİRİŞTE FOTOĞRAF ÇEKİN

Uzmanlar, yazlık teslim alınırken evin ve içerisindeki eşyaların fotoğraf ve video ile kayıt altına alınmasını öneriyor. Mevcut hasarlar ya da çalışmayan cihazlar ev sahibine hemen bildirilmeli. Böylece çıkışta haksız depozito kesintilerinin önüne geçilebilir.

EV SAHİPLERİ İÇİN DE ÖNEMLİ KURALLAR VAR

Turizm amaçlı kısa süreli kiralama yapacak ev sahiplerinin izin belgesi alması ve bu belgeye ait plaketi görünür bir noktaya asması gerekiyor.

Apartman veya site içerisindeki bağımsız bölümlerde kısa süreli kiralama yapılabilmesi için ise tüm kat maliklerinin oybirliğiyle onay vermesi şart. Ayrıca aynı binada beşten fazla bağımsız bölümü kısa süreli kiraya verenlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekiyor.

ODA KİRALAMAK YASAK

Mevzuata göre kısa süreli kiralamalarda evin yalnızca bir odasının kiraya verilmesi mümkün değil. Bu şekilde yapılan kiralamalar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

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Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin - Resim: 9

KURALLARA UYMAYANLARA MİLYONLUK CEZA

İzin belgesi almadan kısa süreli kiralama yapanlara 100 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Eksikliklerin giderilmemesi halinde ceza 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Alt kiralama yapanlar ile izin belgesi bulunmayan konutlara aracılık eden emlak danışmanları için de her sözleşme başına 100 bin TL ceza öngörülüyor. Bir yıl içinde dört defadan fazla izinsiz kiralama yaptığı belirlenen kişiler ise 1 milyon TL'ye kadar para cezasıyla karşılaşabiliyor.

Ayrıca kısa süreli kiralamalarda konaklayan kişilerin kimlik bildirimlerinin polis veya jandarmaya zamanında yapılması da yasal zorunluluklar arasında yer alıyor.

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