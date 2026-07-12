Yazlık kiralayacaklar dikkat: Kapora göndermeden bunları mutlaka kontrol edin

EVE GİRİŞTE FOTOĞRAF ÇEKİN

Uzmanlar, yazlık teslim alınırken evin ve içerisindeki eşyaların fotoğraf ve video ile kayıt altına alınmasını öneriyor. Mevcut hasarlar ya da çalışmayan cihazlar ev sahibine hemen bildirilmeli. Böylece çıkışta haksız depozito kesintilerinin önüne geçilebilir.

EV SAHİPLERİ İÇİN DE ÖNEMLİ KURALLAR VAR

Turizm amaçlı kısa süreli kiralama yapacak ev sahiplerinin izin belgesi alması ve bu belgeye ait plaketi görünür bir noktaya asması gerekiyor.

Apartman veya site içerisindeki bağımsız bölümlerde kısa süreli kiralama yapılabilmesi için ise tüm kat maliklerinin oybirliğiyle onay vermesi şart. Ayrıca aynı binada beşten fazla bağımsız bölümü kısa süreli kiraya verenlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekiyor.

ODA KİRALAMAK YASAK

Mevzuata göre kısa süreli kiralamalarda evin yalnızca bir odasının kiraya verilmesi mümkün değil. Bu şekilde yapılan kiralamalar idari para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.