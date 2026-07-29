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Kaynak: İHA

Yaz aylarında tırmanan hava sıcaklıkları, ev ve iş yerlerinde klima kullanımını zirveye taşırken elektrik tüketim grafiklerini de yukarı çekti. Bölgesel elektrik dağıtım verilerine göre, özellikle temmuz ve ağustos aylarında konutlardaki elektrik kullanımı yılın diğer dönemlerine kıyasla rekor seviyelere ulaşıyor. Tüketimin tavan yaptığı bu günlerde uzmanlar, basit ama etkili tasarruf yöntemlerine dikkat çekiyor.

AĞUSTOS AYINDA ELEKTRİK TÜKETİMİ ZİRVE YAPIYOR

Marmara Bölgesi'nin önemli bir kısmına hizmet veren Uludağ Elektrik'in açıkladığı verilere göre, konutlardaki elektrik kullanımı temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 17, ağustos ayında ise yüzde 35 oranında artış gösteriyor. Turizm ve yazlık bölgelerin de etkisiyle ağustos ayındaki tüketim, yıllık ortalamanın yüzde 23 üzerine çıkıyor. Sıcaklık artışıyla birlikte cihazların aralıksız çalışması faturalara doğrudan yansıyor.

24 DERECE KURALI İLE FATURALAR KONTROL ALTINDA

Artan enerji ihtiyacını doğru tüketim alışkanlıklarıyla yönetmenin mümkün olduğunu belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, "24 Derece ile Mümkün" çağrısıyla vatandaşları bilinçli klima kullanımına yönlendiriyor. Klimaların ideal soğutma seviyesi olan 24 derecede çalıştırılmasının gereksiz yükü önlediğini belirten Arslan; filtre temizliği, kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gibi tedbirlerin soğutma verimini artırdığını vurguluyor.

GİZLİ TÜKETİME DİKKAT: BEKLEME MODU FATURAYA YANSIYOR

Tasarrufun yalnızca klimalarla sınırlı kalmaması gerektiğini hatırlatan yetkililer, kullanılmayan elektronik cihazların "bekleme modu" nedeniyle prizde takılıyken bile enerji tükettiğini hatırlatıyor. Aile bütçesini ve doğal kaynakları korumak adına kullanılmayan cihazların prizden çekilmesi, yüksek enerji verimliliğine sahip beyaz eşyaların tercih edilmesi ve ev ile iş yerlerinde LED aydınlatmalara geçilmesi gerektiği ifade ediliyor.

ÇOCUKLARA ENERJİ TASARRUFU BİLİNCİ AŞILANIYOR

Sürdürülebilir bir geleceğin erken yaşta verilen eğitimlerle mümkün olacağını vurgulayan şirket, "Enerjini Geleceğe Taşı" projesi kapsamında bugüne kadar 70 binden fazla çocuğa ulaştı. Karagöz-Hacivat gösterileri, eğitici oyunlar ve özel içeriklerle çocuklara enerji tasarrufu bilinci kazandırılması hedefleniyor.