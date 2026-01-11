Kayadibi Mahallesi’nde bulunan Saklıkent Kanyonu, macera ve doğa severler için çeşitli sportif etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen kanyona giriş, gişeden bilet alınarak yapılıyor. Kış aylarında da muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden kanyon, yıl boyu ilgi görüyor.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Saklıkent Kanyonu’nun ilçenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Geçen yıl yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Akdenizli, "Kanyonumuzu ziyaret edenlerin yüzde 30'unu yabancılar yüzde 70'ini yerli tatilcilerimiz oluşturuyor. Bir çobanın bulduğu kanyonun işletmeciliğini uzun zamandır belediyemiz yapıyor." dedi.

Akdenizli, ilçede kanyonun yanı sıra 9 antik kent bulunduğunu ve Muğla’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki tek arkeolojik alanı olan Letoon Kutsal Alanı’nın da Seydikemer’de yer aldığını belirtti.

Saklıkent Kanyonu’nun ilçenin dünyaya açılan yüzü olduğunu söyleyen Akdenizli, "Tüm fuarlara katılarak öncelikle ilçemizin turistik alanları ile en önemlisi Saklıkent Kanyonu’nu anlattık. Gittiğimiz fuarlarda Saklıkent’in Fethiye sınırlarında olduğunu söyleyenlerle karşılaştık. Saklıkent'i ve kanyonun Seydikemer'de olduğunu anlattık. Yazın sıcağında bunalanları, kayaların arasından çıkan buz gibi suda ağırlamaktan keyif alıyoruz. Herkesi kanyona bekliyoruz." diye konuştu.