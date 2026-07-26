Domates kurutma işleminde ilk ve en önemli adım, uygun domatesi seçmektir. Her domates çeşidi kurutmaya elverişli değildir. Kurutma işlemi için en ideal tür, etli ve az sulu olanlardır.

Çanakkale domatesi terçih edilmeli. Domateslerin ne çok ham ne de çok yumuşak olması gerekir; tam kıvamında olgunlaşmış, çürüksüz ve diri domatesler seçilmelidir. Kalitesiz veya ezik domateslerin kullanılması, kurutma esnasında bozulmalara ve küflenmelere yol açabilir.

KESİM İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Domatesleri seçtikten sonra sıra hazırlık aşamasına gelir. Domateslerinizi güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra kesim işlemine başlayabilirsiniz. Domatesleri ortadan ikiye bölmek, kuruma süresini kısaltmak ve işlemin eşit şekilde ilerlemesini sağlamak için en yaygın yöntemdir. Eğer domatesleriniz çok büyükse, onları üç veya dört parçaya da bölebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en kritik nokta, dilimlerin kalınlığının birbirine yakın olmasıdır. Çok kalın dilimler geç kuruyarak bozulma riski yaratırken, çok ince dilimler ise kuruyunca kağıt gibi olup lezzetini kaybedebilir.

GÜNEŞİN GÜCÜNDEN YARARLANIN: YER SEÇİMİ VE KURUTMA SÜRECİ

Domatesleri kurutmak için seçilecek alanın gün boyu doğrudan güneş alması büyük önem taşır. Havadar, rüzgar alan ve tozdan uzak bir ortam idealdir. Domateslerinizi temiz bir tahta üzerine veya güneş geçiren ince bir tülün üzerine dizmelisiniz. Dizim yaparken domateslerin birbirine temas etmemesine dikkat etmelisiniz.

Kurutma alanını seçerken hijyen kuralları göz ardı edilmemelidir. Mümkünse yerden yüksek bir platform veya masa kullanılarak yerdeki nemin ve böceklerin kurutma sürecini olumsuz etkilemesi engellenmelidir. Domateslerin üzerine ince bir tülbent örtmek, hem tozdan koruyacak hem de sineklerin konmasını engelleyecektir. İklim koşullarına göre domatesleriniz ortalama 5 ila 7 gün içerisinde suyunu çekip kuruyacaktır.

SAKLAMA KOŞULLARI

Tamamen kuruyan domateslerinizi, fazla sertleşmeden toplamanız gerekir. Kuruyan domatesleri güneş görmeyen, serin ve kuru bir ortamda muhafaza etmelisiniz. Saklama aşamasında cam kavanozlar en sağlıklı seçenektir. Kavanozların içerisine birkaç dal kuru kekik veya defne yaprağı ekleyerek hem aromayı artırabilir hem de bozulmalara karşı koruma sağlayabilirsiniz. Dilerseniz kavanozu zeytinyağı ile doldurarak yağ içerisinde de saklayabilirsiniz; bu yöntem domateslerin kışın salatalarda veya kahvaltılarda doğrudan tüketilmeye hazır olmasını sağlar.