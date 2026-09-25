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Adalet Bakanı Akın Gürlek kişisel sosyal medya hesabından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga Muhsin Yazıcıoğlu operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

33 GÖZALTI VAR

"FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." diyen Gürlek Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini ifade ederek 33 şüphelinin gözaltına alındığını, 10 şüphelinin cezaevinde olduğunu, firari 4 şüphelinin ise arandığını belirtti.

Akın Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle;

"MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA HAKİKATİN İZİNİ SÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ!

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!"

MUHSİN YAZICIOĞLU NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı olarak milliyetçi siyasetçiler arasında önemli isimlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek üzere kiralanan helikoptere bindi. Helikopter, kalkıştan kısa süre sonra Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarındaki Keş Dağı bölgesinde düştü. Kazada Yazıcıoğlu ile birlikte pilot Kaya İstektepe, BBP yöneticileri ve gazeteci İsmail Güneş'in de aralarında bulunduğu altı kişi yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında enkaza ve hayatını kaybedenlerin naaşlarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ancak günler sonra ulaşılabilmesi, olayın en çok tartışılan yönlerinden biri oldu. Arama-kurtarma çalışmalarındaki gecikmeler ve bazı teknik bulgular yıllar boyunca kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Bu nedenle de Yazıcıoğlu'nun suikaste kurban gitmiş olabileceği sürekli tartışıldı. Ancak bugüne kadar olayın bir suikast olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir karar yok. Resmî kayıtlarda olay "helikopter kazası" olarak yer alıyor.