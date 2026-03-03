Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; evde ilaç alan Yazgül Can, daha sonra aynı mahallede oturan arkadaşının evine gitti.

Yazgül’den acı haber: Gözler Adli Tıp’tan gelecek rapora çevrildi - Resim : 1

Burada bir süre sonra rahatsızlanan Can için sağlık ekiplerine haber verildi. Çağrılan ambulansla Yazgül Can, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yazgül’den acı haber: Gözler Adli Tıp’tan gelecek rapora çevrildi - Resim : 2

Tedaviye alınan Yazgül Can, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından Yazgül Can’ın cenazesi, Bismil ilçesi Akpınar Mezarlığı'nda defnedildi.

Yazgül’den acı haber: Gözler Adli Tıp’tan gelecek rapora çevrildi - Resim : 3