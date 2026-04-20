Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çocukların hayal gücünü ve yaratıcı becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi tamamlandı. Atölyeye katılan çocuklar, “Minik Yazar” sertifikalarını aldılar.

SEKİZ HAFTA BOYUNCA YARATICILIK DOLU EĞİTİM

Süleymanpaşa TEK Atölye’de sekiz hafta boyunca devam eden programa 9-11 yaş arası çocuklar katıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çocuk Gelişimi Öğretmeni Ahsen Çebi Güldem tarafından verilen eğitimler ile çocuklar yaratıcı yazarlık çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdiler.

ÖZGÜN ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYDULAR

Atölye süresince çocuklar; hayal kurma, düşüncelerini yazıya aktarma, hikâye oluşturma, karakter geliştirme, mekân ve olay kurgulama gibi yaratıcı yazarlık tekniklerini uygulama fırsatı buldular. Gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde birbirinden özgün çalışmalar ortaya koyan çocuklar, program sonunda sertifikalarını almaya hak kazandılar.

KENDİLERİNİ İFADE ETME BECERİLERİ GELİŞTİ

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile çocukların duygu, düşünce ve hayallerini yazılı anlatım yoluyla ifade edebilmeleri teşvik edildi. Program sayesinde çocuklar hem hayal güçlerini etkin şekilde kullanmayı öğrendiler hem de yazılı anlatım becerilerini geliştirerek kendilerini daha güçlü ifade etme imkânı buldular.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çocuk ve kadınlara yönelik sosyal ve eğitsel projelere önümüzdeki süreçte de devam edecek.