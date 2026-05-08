Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), perakende ticaretin belgelendirme süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile artık yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YN ÖKC) üzerinden tüm elektronik belgeler doğrudan oluşturulabilecek.

YAZAR KASALARDA E-BELGE DÖNEMİ BAŞLIYOR

YN ÖKC kullanıcıları; e-Arşiv Fatura ve e-Fatura düzenlemek için artık harici bir donanım veya yazılıma ihtiyaç duymayacak. Satış anında ödeme alınırken aynı cihaz üzerinden e-belge oluşturulabilecek.

Maliyet ve Verimlilik: Özellikle küçük işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen bu adım, ek yatırım maliyetlerini ortadan kaldırarak operasyonel hızı artıracak.

"BİLGİ FİŞİ" TARİHE KARIŞIYOR

Perakende satışlarda sıklıkla başvurulan ve faturanın daha sonra düzenleneceğini beyan eden "bilgi fişi" uygulaması sona erdiriliyor.

Doğrudan Fatura: Yeni sistemle birlikte, fatura düzenleme sınırını aşan satışlarda tahsilat yapıldığı anda YN ÖKC üzerinden doğrudan e-fatura veya e-arşiv fatura kesilecek. Bu sayede süreçteki çift belge trafiği ve zaman kaybı önlenecek.

Düzenleme, 1 Ocak 2027'de devreye girecek olan kapsamlı geçişin hazırlık aşamasını oluşturuyor. Basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, 2027 yılından itibaren tutar gözetmeksizin tüm faturalarını e-arşiv fatura olarak düzenlemek zorunda olacak. GİB, bu geçiş sürecinde küçük esnafın zorluk yaşamaması için YN ÖKC'leri alternatif bir e-belge portalı haline getiriyor.

ÜRETİCİLERE SIKI DENETİM VE YENİ SORUMLULUKLAR

Bu yeni nesil sistemde yer almak isteyen cihaz üreticileri için kriterler belirlendi: Cihazların teknik yeterliliği TÜBİTAK, TSE ve GİB tarafından denetlenecek. Onay alan üreticiler, e-belgelerin imzalanması, iletilmesi ve saklanması gibi kritik aşamalarda tıpkı özel entegratörler gibi hukuki sorumluluk taşıyacak. Şartları karşılayan modeller, GİB’in resmi internet adresleri üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.