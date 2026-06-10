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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen çim biçme ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve estetik bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla parklar, yeşil alanlar, refüjler ve ortak kullanım alanlarında düzenli olarak bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Söğüt’ümüzün her köşesini daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz.“ dedi.