Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi

Beslenme düzenine dikkat edilmesine rağmen istenilen sonucu alamayanlar için Diyetisyen Büşra Çalışkan, sosyal medyada ilgi gören pratik bir ara öğün önerisini paylaştı. Yoğurt, chia tohumu ve öğütülmüş keten tohumundan oluşan bu karışımın, lif ve protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissini destekleyebileceği belirtiliyor.