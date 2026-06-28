Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi

Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi

Yaz mevsimi yaklaşırken birçok kişinin aklındaki ortak soru yine aynı: Karın bölgesindeki yağlanma nasıl azaltılır? Özellikle masa başında uzun saatler çalışanlar için bel ve göbek çevresinde oluşan yağlanma, kilo vermeyi zorlaştıran sorunların başında geliyor.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi - Resim: 1

Beslenme düzenine dikkat edilmesine rağmen istenilen sonucu alamayanlar için Diyetisyen Büşra Çalışkan, sosyal medyada ilgi gören pratik bir ara öğün önerisini paylaştı. Yoğurt, chia tohumu ve öğütülmüş keten tohumundan oluşan bu karışımın, lif ve protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissini destekleyebileceği belirtiliyor.

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Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi - Resim: 2

3 Malzemeyle Hazırlanıyor

Karışımı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu

İsteğe bağlı bir tutam tarçın

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Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi - Resim: 3

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırdıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Karışımı ara öğün olarak veya kahvaltının yanında tüketebilirsiniz.

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Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi - Resim: 4

Tokluk Hissini Destekleyebilir

Chia ve keten tohumu yüksek lif içerikleriyle öne çıkarken, yoğurt ise protein desteği sağlar. Bu kombinasyonun daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabileceği, böylece gün içinde gereksiz atıştırmaların azaltılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

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Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi - Resim: 5

Ancak tek başına herhangi bir besinin bölgesel yağ yakmasını sağlamadığı, kilo kontrolü için dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin temel olduğu unutulmamalıdır.

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Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi - Resim: 6

Tüketmeden Önce Bunlara Dikkat

Yüksek lif içeren chia ve keten tohumu bazı kişilerde gaz, şişkinlik veya sindirim rahatsızlığına neden olabilir.

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Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi - Resim: 7
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Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi - Resim: 8

Bu nedenle gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi önem taşır. Düzenli ilaç kullananlar, hamileler, emziren anneler veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ise bu tür karışımları tüketmeden önce sağlık uzmanına danışmaları önerilir.

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