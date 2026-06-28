Beslenme düzenine dikkat edilmesine rağmen istenilen sonucu alamayanlar için Diyetisyen Büşra Çalışkan, sosyal medyada ilgi gören pratik bir ara öğün önerisini paylaştı. Yoğurt, chia tohumu ve öğütülmüş keten tohumundan oluşan bu karışımın, lif ve protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissini destekleyebileceği belirtiliyor.
Yaza formda girmek isteyenlere: Tok tutan 3 malzemeli karışım tarifi
Yaz mevsimi yaklaşırken birçok kişinin aklındaki ortak soru yine aynı: Karın bölgesindeki yağlanma nasıl azaltılır? Özellikle masa başında uzun saatler çalışanlar için bel ve göbek çevresinde oluşan yağlanma, kilo vermeyi zorlaştıran sorunların başında geliyor.Cemile Kurel
3 Malzemeyle Hazırlanıyor
Karışımı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler:
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu
İsteğe bağlı bir tutam tarçın
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırdıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Karışımı ara öğün olarak veya kahvaltının yanında tüketebilirsiniz.
Tokluk Hissini Destekleyebilir
Chia ve keten tohumu yüksek lif içerikleriyle öne çıkarken, yoğurt ise protein desteği sağlar. Bu kombinasyonun daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabileceği, böylece gün içinde gereksiz atıştırmaların azaltılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
Ancak tek başına herhangi bir besinin bölgesel yağ yakmasını sağlamadığı, kilo kontrolü için dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin temel olduğu unutulmamalıdır.
Tüketmeden Önce Bunlara Dikkat
Yüksek lif içeren chia ve keten tohumu bazı kişilerde gaz, şişkinlik veya sindirim rahatsızlığına neden olabilir.
Bu nedenle gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi önem taşır. Düzenli ilaç kullananlar, hamileler, emziren anneler veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ise bu tür karışımları tüketmeden önce sağlık uzmanına danışmaları önerilir.