Kaynak: Haber Merkezi

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu ve alanında uzman isimler, yaz aylarında özellikle açık büfeler, uzun süre dışarıda bekleyen yiyecekler ve soğuk zinciri korunmayan ürünlerin risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklıklar bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırlarken, görünüşte masum yiyecekler bile sağlık açısından tehdit haline gelebiliyor.

AÇIK BÜFEDE YUMURTA TERCİHİ NEDEN ÖNEMLİ?

Açık büfe kahvaltılarda omlet, menemen ve çırpılmış yumurta en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Asıl risk yumurtanın kendisinden çok, pişirildikten sonra nasıl saklandığında ortaya çıkıyor.

Protein açısından zengin olan yumurta, uygun sıcaklıkta tutulmadığında bakteri üremesi için elverişli bir ortam oluşturabiliyor. Sürekli açılıp kapanan ısıtıcılar ve uzun süre bekleyen ürünler bu riski artırıyor. Bu nedenle bazı uzmanlar, sipariş üzerine hazırlanıp anında servis edilen yumurtaları daha güvenli bir seçenek olarak görüyor. Böylece hem tazelik hem de bekleme süresine bağlı riskler ortadan kalkmış oluyor.

YOL KENARI “EV YAPIMI” ÜRÜNLERE DİKKAT

Tatil dönüşlerinde sıkça karşılaşılan ev yapımı zeytinyağı, reçel veya soslar çoğu kişi için cazip görünüyor. “Doğal” algısı güven hissi yaratsa da gıda güvenliği açısından durum her zaman böyle değil.

Ürünün hangi koşullarda üretildiği, hijyen standartları ve saklama koşulları dışarıdan anlaşılmadığı için risk oluşabiliyor. Özellikle uygun sterilizasyon yapılmadan hazırlanan konserveler ve soslar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, üretim süreci bilinmeyen ürünler yerine daha güvenli alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.

ASIL RİSK ÇOĞU ZAMAN SOSLARDA GİZLİ

Açık büfelerde salataların yanında sunulan mayonezli, yoğurtlu veya kremalı soslar genellikle gözden kaçıyor. Ancak bu ürünler, uygun sıcaklıkta bekletilmediğinde bakteri üremesi için oldukça elverişli hale geliyor.

Yaz aylarında sıcaklık arttıkça bu risk daha da büyüyor. Görünüşte taze duran bir sos bile sağlık açısından risk taşıyabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle süt ürünleri ve mayonez içeren sosların uzun süre dışarıda kalmışsa tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Tatilde güvenli beslenme için temel öneriler

Uzmanların ortaklaştığı bazı basit ama kritik kurallar bulunuyor:

Açık büfelerde mümkün olduğunca yeni hazırlanmış ve hızlı tüketilen ürünleri tercih edin.

Sıcak yemeklerin gerçekten sıcak, soğuk ürünlerin ise uygun derecede soğuk olduğundan emin olun.

Uzun süre dışarıda kalmış gıdalardan kaçının.

Kaynağını bilmediğiniz ev yapımı ürünlere temkinli yaklaşın.

Yemek öncesi el hijyenine dikkat edin.

Küçük tercihler, büyük fark yaratır

Tatil sırasında yapılan gıda seçimleri çoğu zaman basit detaylar gibi görünür. Ancak bu küçük tercihler, tüm tatilin seyrini değiştirebilir. Gözünüzün önünde pişen bir yemek, tazeliğinden emin olduğunuz bir tabak ya da güvenmediğiniz bir üründen uzak durmak; sağlığınızı korumanın en etkili yolları arasında yer alıyor.