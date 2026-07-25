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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından her yıl yüzlerce çocuğun sporun çeşitli alanlarında keyifli eğitimler aldığı yaz spor okullarında yüzlerce çocuk keyifli vakit geçiriyor.

Her yıl düzenlenen ve sporun birçok alanında çocukların yeteneklerini keşfettiği yaz spor kursları renkli ve güzel görüntülerle başladı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yakın takibi ve ilgisiyle devam eden yaz spor kurslarında çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan birçok bilgiye de sahip oluyor.

Yüzme, tenis, basketbol ve futbol alanlarında çocukların eğitim alacağı yaz spor okullarına giden öğrenciler için ulaşım hizmeti de sunuluyor.

Yaklaşık iki ay sürecek yaz spor okullarına devam eden çocuklar aldıkları eğitimleri sertifika ve hediyelerle taçlandıracak.