Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuz, yüksek su oranı sayesinde vücudun sıvı ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar, karpuzun yaklaşık yüzde 90’dan fazlasının sudan oluştuğunu ve bu özelliğiyle doğal bir hidrasyon kaynağı olduğunu belirtiyor. Özellikle sıcak havalarda terlemeyle kaybedilen sıvının geri kazanılmasına yardımcı oluyor.
Yaz sofralarının vazgeçilmezi: Hem serinletiyor hem de şifa sunuyor
Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri karpuz oluyor. Sulu yapısı ve ferahlatıcı tadıyla sofraların vazgeçilmezi haline gelen karpuz, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa sunduğu katkılarla da dikkat çekiyor.Derleyen: Cemile Kurel
Beslenme uzmanları ayrıca karpuzun içerdiği likopen maddesine dikkat çekiyor. Güçlü bir antioksidan olan likopenin, hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak kalp ve damar sağlığını destekleyebileceği ifade ediliyor.
Karpuzun kırmızı rengini veren bu bileşenin, bazı kronik hastalık risklerinin azaltılmasıyla da ilişkilendirildiği belirtiliyor.
C vitamini ve A vitamini açısından da zengin olan karpuz, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlarken cilt sağlığını da destekliyor. İçerdiği potasyum sayesinde kas fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olduğu da ifade ediliyor.
Uzmanlar, her ne kadar faydalı bir meyve olsa da karpuzun doğal şeker içerdiğini hatırlatarak özellikle diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.
Sonuç olarak karpuz, yaz sofralarının yalnızca serinletici bir meyvesi değil; doğru miktarda tüketildiğinde sağlığa birçok katkı sunan besleyici bir gıda olarak öne çıkıyor.
Öte yandan karpuzun sadece meyve kısmı değil, çekirdekleri de değerlendiriliyor.
Karpuz çekirdeklerinin kavrularak çerez şeklinde tüketildiği ve bazı kültürlerde sağlıklı atıştırmalık olarak tercih edildiği biliniyor.