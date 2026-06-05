Yaz sofralarının vazgeçilmezi: Hem serinletiyor hem de şifa sunuyor

Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuz, yüksek su oranı sayesinde vücudun sıvı ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar, karpuzun yaklaşık yüzde 90’dan fazlasının sudan oluştuğunu ve bu özelliğiyle doğal bir hidrasyon kaynağı olduğunu belirtiyor. Özellikle sıcak havalarda terlemeyle kaybedilen sıvının geri kazanılmasına yardımcı oluyor.