Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ağır, yağlı ve salçalı yemeklerin yerini çok daha hafif, sindirimi kolay sebze yemekleri almaya başlar. İşte tam da bu dönemde akıllara gelen ilk seçeneklerden biri kabak kavurmadır. Kabak kavurma, taze kabakların ince ince doğranarak az yağda, kendi suyuyla ve çeşitli malzemelerle sotelenmesiyle hazırlanan geleneksel bir Türk mutfağı lezzetidir. Kalorisinin oldukça düşük olması, yüksek su oranı ve hafif yapısı sayesinde yaz aylarında formunu korumak isteyenlerin ya da akşam öğününü hafif geçiştirmek isteyenlerin en ideal tercihidir.



DÖRT KİŞİLİK BİR AKŞAM YEMEĞİ İÇİN KAÇ TANE KABAK KULLANILMALI

Evde akşam yemeği hazırlığı yaparken kişi başına düşecek porsiyon miktarını doğru ayarlamak oldukça önemlidir. Kabak, pişerken bünyesindeki suyu saldığı için hacmi oldukça küçülen bir sebzedir. Bu nedenle dört kişilik doyurucu bir kabak kavurma yemeği hazırlamak istiyorsanız, tezgahınızda en az dört veya beş adet orta boy taze kabak bulundurmanız gerekir. Eğer kabaklarınız küçük boy ise bu sayıyı altı ya da yediye kadar çıkarabilirsiniz. Böylece pişme esnasında sebze çekse bile herkes için yeterli ve doyurucu bir porsiyon elde etmiş olursunuz.



KABAK KAVURMAYA HANGİ BAHARATLAR KONULMALI VE YAKIŞIR



Kabak, yapısı gereği hafif tatlı ve nötr bir lezzete sahiptir. Bu sebeple yemeğin lezzetini katlamak için doğru baharat seçimi büyük önem taşır. Kabak kavurmanın olmazsa olmaz baharatı şüphesiz ki karabiber ve pul biberdir. Karabiber yemeğe derin bir aroma katarken, pul biber ise hafif bir acılık ile lezzeti dengeler. Bunların yanı sıra kekik ve damak tadınıza göre biraz kimyon da ekleyebilirsiniz. Ancak kabak kavurmaya en çok yakışan, adeta onunla bütünleşen taze veya kuru ot ise dereotudur. Pişme sürecinin sonuna doğru yemeğe ekleyeceğiniz bir tutam dereotu, baharatların keskinliğini yumuşatarak yemeğe muazzam bir tazelik katacaktır.



Evet, kabak kavurmaya kesinlikle yumurta konur ve bu haliyle yemek çok daha besleyici bir ana öğüne dönüşür. Kabaklar güzelce sotelenip yumuşadıktan sonra tavanın ortasında boşluklar açarak ya da doğrudan kabakların üzerine çırpılmış yumurta ekleyebilirsiniz. Yumurtalı kabak kavurma özellikle protein değerini artırmak isteyen sporcular, çocuklarına sebze yedirmekte zorlanan anneler ve kahvaltılarda farklılık arayanlar için harika bir alternatiftir. Eğer yemeği daha hafif ve tamamen sebze odaklı tüketmek isterseniz yumurta eklemeden, sadece üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek de servis edebilirsiniz.

LEZZETİ KATLAYAN KABAK KAVURMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR

Her ne kadar pratik bir yemek gibi görünse de kabak kavurmanın kıvamını tutturmak için bazı önemli püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İlk olarak kabakları doğrarken ne çok ince ne de çok kalın doğramamalısınız. Çok ince doğrarsanız kabaklar pişerken eriyip püre haline gelebilir, çok kalın doğrarsanız da dışı pişerken içi çiğ kalabilir.



En önemli sır ise tuzun eklenme zamanıdır. Kabakları tavaya alır almaz tuz atmamalısınız. Tuz, kabağın suyunu hızla salmasına neden olur ve sebzeniz kavrulmak yerine kendi suyunda haşlanır. Bu durum kabağın lezzetini ve dokusunu olumsuz etkiler. Bu yüzden tuzu ve baharatları yemek tamamen piştikten sonra, altını kapatmaya yakın eklemelisiniz.

Ayrıca kabağı kavururken tavanın kapağını ilk etapta kapatmamak, yüksek ateşte hızlıca sotelemek kabağın o diri ve canlı yeşil rengini korumasına yardımcı olur. Yemeğinize lezzet katmak için soğanları ve sarımsakları zeytinyağında iyice pembeleşene kadar kavurmayı da unutmamalısınız.