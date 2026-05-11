Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte uzmanlar, "sessiz tehlike" olarak adlandırılan dehidrasyon (sıvı kaybı) konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. İnsan vücudunun yaklaşık %60’ı sudan oluşur ve bu dengenin bozulması, hücrelerin işleyişini doğrudan tehdit eder.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI

Sıcak havada terleme yoluyla kaybedilen su ve elektrolitler zamanında yerine konulmadığında, vücut ilk sinyallerini verir. Baş ağrısı, yoğun halsizlik ve baş dönmesiyle başlayan bu süreç, dikkat dağınıklığı ve kafa karışıklığına kadar ilerleyebilir. İdrar renginin koyulaşması ise vücudun "su bitti" çığlığıdır.

HAYATİ ORGANLAR RİSK ALTINDA

Susuzluk sadece bir kuruluk hissi değildir; kan hacminin azalmasına neden olarak kalbin daha fazla efor sarf etmesine yol açar. Bu durum, özellikle tansiyon hastaları ve yaşlılar için kalp krizi riskini tetikler. Ayrıca, kanı süzmekle görevli olan böbrekler, yeterli sıvı bulamadığında toksinleri atamaz hale gelir ve bu durum kalıcı böbrek hasarına neden olabilir.

SUSAMA HİSSİNİ BEKLEMEYİN

Susuzluk hissi, vücudun zaten %1-2 oranında sıvı kaybettiğinin göstergesidir.

Sadece su değil, terle kaybedilen tuzu geri almak için ayran veya maden suyu tercih edin.

Çay ve kahve vücuttan su atılmasına neden olur; bu içeceklerin yanında mutlaka ekstra su tüketin.

Unutmayın; su içmek bir tercih değil, bu sıcaklarla başa çıkabilmek için en temel biyolojik zorunluluktur.