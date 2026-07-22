Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte açık havada geçirilen süre artıyor; ancak dik açıyla gelen güneş ışınları, korunmasız ciltler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Güneşten yayılan Ultraviyole (UV) ışınları, yalnızca yüzeysel yanıklara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda cildin alt katmanlarına nüfuz ederek uzun vadeli ve geri dönüşü zor hasarlara neden oluyor.

UV IŞINLARININ GİZLİ TEHLİKESİ

Güneş ışınları temel olarak UVA ve UVB olmak üzere ikiye ayrılır:

UVA Işınları: Cildin derin katmanlarına ulaşarak kolajen dokuyu bozar. Bu durum erken yaşlanmaya, derin kırışıklıklara ve cilt esnekliğinin kaybolmasına yol açar.

UVB Işınları: Cilt yüzeyinde doğrudan güneş yanıklarına sebebiyet verir ve cilt kanseri riskini doğrudan artıran temel etkendir.

Güneş kremleri, cilde sürüldüğünde koruyucu bir kalkan görevi görerek bu zararlı ışınların emilmesini veya yansımasını sağlar. Uzmanlar, cilt tipine uygun geniş spektrumlu (hem UVA hem UVB korumalı) ve en az 30 SPFkoruma faktörlü ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

SADECE PLAJDA DEĞİL HER GÜN KULLANILMALI

Doğru bilinen en büyük yanlışlardan biri, güneş kreminin yalnızca deniz kenarında ya da güneşlenirken sürülmesidir. Oysa bulutlu havalarda bile UV ışınlarının %80'i yeryüzüne ulaşır. Bu nedenle, yaz boyunca dışarı çıkmadan en az 15-20 dakika önce güneş kremi uygulanmalı ve açık havada kalınan süre boyunca her 2 saatte bir tazelenmelidir.

Cildiniz en değerli giysinizdir. Doğal ve sağlıklı bir görünümü korumak, cilt lekelerinin önüne geçmek ve en önemlisi cilt kanserinden korunmak için koruyucu kreminizi günlük bakım rutininizin ayrılmaz bir parçası hâline getirin.