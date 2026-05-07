Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, günlük yaşantımızda alacağımız küçük önlemler hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre, vücut ısısının dengede tutulması ve sıvı kaybının önlenmesi, yazı sağlıklı geçirmek için birincil önceliğimiz olmalı.
Yaz sıcakları kapıya dayandı: Sağlığınızı korumanın altın kuralları
Termometrelerin yükselmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, başta kalp ve tansiyon hastaları olmak üzere herkes için risk oluşturuyor; uzmanlar güneş çarpması ve dehidrasyona karşı kritik uyarılarda bulunuyor.Dilem Taştan
Güneş ışınlarının en dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Eğer dışarı çıkılması gerekiyorsa; geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlüğü ve açık renkli, pamuklu, terletmeyen bol kıyafetler tercih edilmelidir.
Sıcaklarla mücadelenin en güçlü silahı sudur. Susama hissi oluşmasa bile günde en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir.
Kafeinli ve şekerli içeceklerin vücuttan su atılımını hızlandırdığı unutulmamalı; bunların yerine ayran, taze meyve suları veya bitki çayları tercih edilmelidir. Ağır, yağlı ve salçalı yemeklerden kaçınılmalı; öğünlerde zeytinyağlılar, meyve ve sebze ağırlıklı bir beslenme düzeni benimsenmelidir.
Bebekler, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar sıcaklara karşı en savunmasız gruptur. Bu kişilerde aşırı terleme, baş dönmesi, mide bulantısı veya kafa karışıklığı görülmesi durumunda hemen serin bir yere geçilmeli ve vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Vücut ısısını düşürmek için koltuk altı ve boyun bölgesine soğuk kompres uygulanması geçici bir rahatlama sağlayabilir.
Güneş sadece ısıtmaz; doğru önlemler alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabilir.