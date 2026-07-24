Yaz aylarında kavurucu sıcaklardan kaçıp serin bir ortama sığınmak kuşkusuz büyük bir konfor. Fakat gün boyu yüksek ayarda ve direkt vücuda üfleyecek şekilde çalıştırılan klimalar, farkında olmadan sağlığımızı tehdit edebiliyor.

Aşırı klima kullanımının yol açtığı en yaygın sorunların başında solunum yolu rahatsızlıkları ve yüz felci geliyor. Dışarıdaki 35-40 derecelik sıcaklıktan aniden 18-20 dereceye ayarlanmış buz gibi bir ortama girmek, vücutta şok etkisi yaratıyor. Bu ani ısı değişimi; bağışıklık sistemini zayıflatırken kas spazmlarına, tutulmalara ve şiddetli baş ağrılarına neden oluyor. Aynı zamanda klimaların içindeki filtrelerin düzenli temizlenmemesi, cihazın bakteri ve küf yuvasına dönüşmesine yol açıyor. Bu durum özellikle Legionella bakterisinin neden olduğu ve zatürreye benzer ağır bir akciğer enfeksiyonu olan "Klima Hastalığı" riskini artırıyor.

Ayrıca klimanın ortamdaki nemi çekmesi; göz kuruluğu, ciltte matlaşma ve boğazda tahrişe sebep oluyor. Göz kuruluğu çekenler ve lens kullananlar için bu durum yaşam kalitesini oldukça düşürüyor.

NASIL DOĞRU KULLANABİLİRİZ?

Uzmanlar sağlığınızdan olmadan serinlemek için şunları öneriyor:

Klima derecesini dış ortam sıcaklığından en fazla 6-8 derece düşük tutun (Ideal oda sıcaklığı 23-25 °C arasındadır).

Klima rüzgarının doğrudan yüzünüze veya vücudunuza gelmesini engelleyin. Cihaz bakımlarını ve filtre temizliğini düzenli olarak yaptırın.

Odayı gün içinde belirli aralıklarla doğal yollarla havalandırarak nem dengesini koruyun.