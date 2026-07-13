Kaynak: İHA

Yalçın, üst solunum yolu enfeksiyonlarından kas ve eklem ağrılarına, alerjik reaksiyonlardan göz kuruluğuna kadar birçok rahatsızlığın yanlış klima kullanımına bağlı olarak gelişebileceğine dikkat çekti.

Sıcak havalarda serinlemek amacıyla tercih edilen klimaların uygun sıcaklıkta kullanılmaması, düzenli bakımının yapılmaması ve kirli filtrelerle çalıştırılması sağlık açısından önemli riskler oluşturabiliyor. İç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkının fazla olması ya da soğuk havanın doğrudan kişiye üflemesi de bu riskleri artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın, klimaların ideal olarak 23-26 derece arasında çalıştırılması gerektiğini vurgulayarak, hava akımının doğrudan vücuda yöneltilmemesini ve cihazların düzenli bakımının ihmal edilmemesini önerdi.

En sık görülen sorunlar üst solunum yolu enfeksiyonları

Yanlış klima kullanımının en yaygın sonuçlarından birinin üst solunum yolu enfeksiyonları olduğunu ifade eden Yalçın, aşırı soğutulan ve nem oranı düşen ortamlarda burun ile boğazın doğal savunma mekanizmasının zayıflayabileceğini söyledi. Bu durumun boğaz ağrısı, öksürük, ses kısıklığı, farenjit ve sinüzit gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtti.

Yalçın ayrıca, sıcak bir ortamdan aniden soğuk bir ortama geçilmesinin vücudun ısı dengesini bozarak baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk hissine yol açabileceğini ifade etti. Klimalardan gelen soğuk havanın uzun süre boyun, omuz, sırt ya da bel bölgesine temas etmesinin ise kas spazmları ve eklem ağrılarını tetikleyebileceğini kaydetti. Yaz aylarında sık karşılaşılan boyun tutulmaları ve kas sertliklerinde yanlış klima kullanımının önemli bir payı bulunduğunu belirten Yalçın, hassas bireylerde yüz bölgesine sürekli üflenen soğuk havanın yüz sinirlerini etkileyerek yüz felci riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Düzenli bakım sağlık açısından kritik önem taşıyor

Klima filtrelerinin düzenli temizlenmemesinin de ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini dile getiren Yalçın, filtrelerde biriken toz, polen, küf mantarları ve diğer alerjenlerin ortama yayılarak alerjik rinit, astım atakları ve nefes darlığını tetikleyebileceğini söyledi. Merkezi klima sistemlerinde hijyen kurallarına uyulmaması durumunda ise nadiren de olsa Legionella bakterisinin çoğalabileceğini ve bunun Lejyoner Hastalığına neden olabileceğini belirtti.

Sağlıklı bir klima kullanımı için iç ortam sıcaklığının 23-26 derece arasında tutulmasını ve dış ortamla sıcaklık farkının 6-8 dereceyi aşmamasını öneren Yalçın, hava akımının doğrudan insanların üzerine yönlendirilmemesi, filtrelerin düzenli temizlenmesi, cihazların periyodik bakımının yaptırılması ve yaşam alanlarının belirli aralıklarla doğal yollarla havalandırılması gerektiğini ifade etti.

Özellikle çocuklar, ileri yaştaki bireyler, kronik hastalığı bulunanlar ve alerjik bünyeye sahip kişilerin klima kullanımında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Yalçın, basit önlemler sayesinde hem yaz sıcaklarından korunmanın hem de klimaya bağlı sağlık sorunlarının büyük ölçüde önlenebileceğini sözlerine ekledi.