Yunanistan, kıyı şeritlerindeki doğal dokuyu ve ekolojik dengeyi korumak adına radikal bir karara imza atarak "el değmemiş plaj" (Untouched Beaches) ağını genişletti. Maliye ve Çevre Bakanlıklarının ortak açıklamasıyla, ticari faaliyetlerin yasaklandığı koruma altındaki plaj sayısı 250’ye yükseltildi.

ŞEZLONG YOK, SESSİZLİK HAKİM

Independent Türkçe'de yer alan haberde; "Dokunulmamış" statüsüne alınan plajlarda, kumların üzerine ticari amaçlı şemsiye, şezlong, masa veya sandalye konulması tamamen yasaklandı. Turistlerin bu bölgelerde huzur içinde denize girmesi hedeflenirken, çevreye zarar verebilecek şu unsurlara kısıtlama getirildi:

Büyük ölçekli ses sistemlerinin kullanımı ve yüksek sesli müzik yayını yapılamayacak. Jet ski, pedallı tekne ve kano gibi ekipmanların kiralanmasına izin verilmeyecek. 10 kişiden fazla katılımcının olduğu organizasyonlar ve kum üzerinde araç kullanımı yasaklanacak.

SADECE SEYYAR ATIŞTIRMALIKLAR SERBEST

Plajlardaki mevcut işletme sözleşmeleri süreleri dolana kadar devam edecek, ancak yeni dönemde kalıcı yapılar yerine sadece seyyar veya römorklu yiyecek-içecek stantları hizmet verebilecek. Bu sayede ziyaretçilerin temel ihtiyaçları karşılanırken kıyı şeridinin betonlaşması önlenecek.

EN ÇOK KORUNAN YER: İLİPSİ

Bilimsel ve ekolojik değerlerine göre titizlikle seçilen bu plajlar; Girit, Rodos, Korfu, Nakşa ve Lefkada gibi popüler adaları kapsıyor. Özellikle On İki Ada grubunda yer alan İlipsi, 23 farklı "el değmemiş plaj" ile Yunanistan’ın en yüksek koruma oranına sahip bölgesi olarak öne çıktı.

Yunan yetkililer, bu kısıtlamaların sadece bir yasak değil; bölgedeki nadir flora (bitki örtüsü) ve faunayı (hayvan türleri) gelecek nesillere aktarmak için atılmış hayati bir adım olduğunu vurguluyor.