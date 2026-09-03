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Kaynak: İHA

Şırnak Merkez ve Silopi Gençlik merkezleri bünyesinde yürütülen yaz dönemi atölye ve kulüp çalışmaları sona erdi. Sezon boyunca gençlerin ürettiği eser ve projelerin sergilendiği dönem sonu kapanış programı coşkulu anlara sahne oldu. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din’in katıldığı etkinlikte, öğrencilerin ortaya koyduğu performanslar ve hazırlanan stantlar katılımcılardan tam not aldı.

ETKİNLİK ALANI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kızılay ve Yeşilay tarafından bilgilendirme stantlarının açıldığı organizasyonda gençler; canlı müzik dinletisi, şişme oyun parkları ve çeşitli ikramlarla yazın yorgunluğunu attı.

İL MÜDÜRÜ DİN'DEN TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Stantları tek tek gezerek sergilenen çalışmaları inceleyen İl Müdürü Fedai Din, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Din, yaz dönemi boyunca büyük bir özveriyle emek veren tüm öğrencileri ve onları yetiştiren eğitimcileri tebrik etti.