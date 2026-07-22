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Yaz akşamlarının tadını çıkarırken en büyük neşe kaçıran unsurlardan biri şüphesiz vızıltısıyla uykuları bölen sivrisinekler. Ancak vücudumuza ve doğaya zarar verebilen ağır kimyasal içerikli sinek kovucular tek seçeneğiniz değil. Doğanın bize sunduğu güçlü aromalar ve basit önlemlerle sivrisinekleri yaşam alanlarınızdan uzak tutabilirsiniz.

İşte yaz boyunca rahat bir nefes almanızı sağlayacak en etkili doğal yöntemler:

Sivrisinekler keskin kokulara karşı son derece hassastır. Okaliptüs, lavanta, çay ağacı ve limon otu (citronella)yağları en güçlü doğal kovuculardandır. Birkaç damla uçucu yağı suyla karıştırarak sprey şişesine koyabilir, cildinize veya odanıza güvenle sıkabilirsiniz.

KARANFİL LİMON

Yatak odanıza veya pencere kenarlarına koyacağınız yarım bir limonun üzerine 10-12 adet karanfil saplayın. Bu ikilinin yaydığı aroma, sivrisinekler için caydırıcı bir doğal bariyer oluşturur.

Pencere önlerine veya balkona dizeceğiniz fesleğen ve reyhan saksıları, ortamı güzelleştirirken yapılarındaki doğal bileşenler sayesinde sivrisinekleri evinizden uzak tutar.

Sivrisinekler yumurtalarını bırakmak için durgun suları seçer. Saksı tabaklarında biriken suları düzenli boşaltmak ve ev çevresindeki kapalı olmayan su birikintilerini engellemek, sinek oluşumunu kaynağında keser.

DOĞRU KIYAFET SEÇİMİ

Sivrisinekler koyu renklere ve vücut ısısına daha hızlı çekilir. Yaz akşamlarında açık renkli, ince ve bol kıyafetler giymek ısırılma riskinizi belirgin şekilde düşürür.Elma sirkesi ve suyu eşit miktarda karıştırıp pencere pervazlarına sürmek de sineklerin içeri girmesini zorlaştıran pratik bir yöntemdir.