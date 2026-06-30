Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kirli suyla üretilen veya hijyenik olmayan şartlarda saklanan buzların mide-bağırsak enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını belirten uzmanlar; bebekler, yaşlılar, hamileler ve bağışıklığı düşük olan bireylerde bu enfeksiyonların hayati sıvı kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.

"BUZUN BERRAK GÖRÜNMESİ GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Yücel, buzun doğrudan tüketilen bir gıda maddesi olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplumda "su donunca mikrop ölür" algısının tamamen yanlış olduğunu ifade eden Yücel, şu uyarılarda bulundu:

"Dondurma işlemi mikroorganizmaların çoğalmasını sadece yavaşlatır veya durdurur, ancak bakteri ve virüsleri tamamen yok etmez. Buz eridiğinde bu yapılar tekrar aktif hale gelir. Üstelik risk sadece sudan kaynaklanmaz; buz makinesinin temizlenmemesi, küreklerin kirli olması veya çalışanların çıplak elle teması çapraz bulaşmaya yol açar. Gözle görülmeyen tehlike nedeniyle şeffaf ve berrak görünen bir buz bile mikrobiyolojik olarak kirli olabilir."

NOROVİRÜS VE SALMONELLA TEHDİDİ

Hijyenik kurallara uyulmadan üretilen ya da açıkta bekletilen buzların içinde norovirüs, salmonella, shigella veya E.coli gibi tehlikeli mikroorganizmaların bulunabileceğini belirten uzmanlar, enfeksiyonun en belirgin semptomlarını şöyle sıraladı:

-Şiddetli ishal ve bulantı

-Kusma ve akut karın ağrısı

-Yüksek ateş ve ani halsizlik

Sıcak havaların etkisiyle mikroorganizmaların üreme hızının arttığı bu dönemde, özellikle risk grubundaki bireylerin (çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik hastalar) sıvı kaybını (dehidrasyon) çok daha hızlı yaşadığı ve hastalığı normalden çok daha ağır geçirdiği ifade edildi.