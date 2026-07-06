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Kaynak: DHA

Olay, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası Koçağalı Obası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Çakmak'tan bir süre haber alamayan yakınları ile çevredeki vatandaşlar, kadını evinin yakınında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Çakmak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.