Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası ile Korgan Yaylası arasında planlanan maden projesine karşı bölge halkının tepkisi büyüyor. Maden çalışmaları hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından mahkeme keşif heyeti bölgede incelemelere başladı.

Sabah saatlerinden itibaren keşif alanında toplanan vatandaşlar, yaylalarının ve doğal yaşam alanlarının zarar görmesini istemediklerini belirterek yoğun katılım gösterdi. Ellerinde pankartlarla alana gelen vatandaşlar, “Doğamıza sahip çıkıyoruz” sloganları attı.



Mahkeme heyetinin gerçekleştirdiği keşif sırasında güvenlik önlemleri artırılırken, çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaş da süreci yakından takip etti. Bölge sakinleri, yaylaların sadece kendileri için değil, gelecek nesiller için de korunması gerektiğini ifade etti.



Yöre halkı adına konuşan vatandaşlar, maden faaliyetlerinin su kaynaklarına, tarım alanlarına ve hayvancılığa zarar vereceğini savunarak projeye karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Keşif sonrası mahkemenin hazırlayacağı bilirkişi raporunun davanın seyrinde belirleyici olması bekleniyor.