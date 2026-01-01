Yurdun her yerinden kar haberleri geliyor. Tokat'ta yaylada kara yakalanan Serhan Çakmak, yeni yılın ilk gününde yaylada küçükbaş sürüsüyle birlikte yoğun kar yağışına yakalandı.

Yer yer 50 santimetreyi bulan kar kalınlığına rağmen küçükbaş hayvanlarını otlatmaya devam eden Çakmak, soğuk havaya türküler söyleyerek meydan okudu. Karla kaplı alanda yayılan küçükbaş hayvanlar dikkat çekerken, çobanın seslendirdiği türküler soğuk havada yankılandı.

Serhan Çakmak, kış şartlarının yaylada yaşamı zorlaştırdığını ancak hayvancılıkla uğraşanların bu şartlara alışık olduğunu ifade etti.