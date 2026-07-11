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Kaynak: DHA

Olay, merkeze bağlı Yukarı Kızseki Yaylası'nda oldu. Yaylada kiraz toplayan A.K., ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Yaralanan A.K.'nin yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans, yaylaya giden yolun sarp ve engebeli olması nedeniyle yaralının bulunduğu noktaya ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.K.'yi 'patpat' olarak bilinen tarım aracına aldı. Yaklaşık 1 kilometre tarım aracıyla taşınan yaralı, ambulansın beklediği noktaya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K., tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.