Yeniçağ Gazetesi
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Yaylada dehşet anları: Zamana karşı yarıştılar

Sivas’ın Zara ilçesinde yaylada hayvanlarını otlatan bir çoban, ansızın karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayarak yaralandı. 45 yaşındaki çoban, olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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Yaylada dehşet anları: Zamana karşı yarıştılar - Resim: 1

Sivas’ın Zara ilçesinde yaylada hayvan otlatan çoban Abdullah Dindar (45), ayı saldırısı sonucu yaralandı.

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Yaylada dehşet anları: Zamana karşı yarıştılar - Resim: 2

Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda yaşandı. Yaylada hayvan otlatan Abdullah Dindar'ın karşısına ayı çıktı.

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Yaylada dehşet anları: Zamana karşı yarıştılar - Resim: 3

Ayının saldırısına uğrayan Dindar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Dindar'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaylada dehşet anları: Zamana karşı yarıştılar - Resim: 4

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, daha sonra gelen ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

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Yaylada dehşet anları: Zamana karşı yarıştılar - Resim: 5
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