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Kaynak: İHA

İlçeye bağlı Adaklı köyündeki yaylaya çıkan bir çoban, aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından yola çıkan sağlık ekipleri; bölgenin sarp, engebeli ve zorlu arazi şartlarına rağmen hastaya ulaşmak için büyük bir çaba sarf etti.

Zorlu ve dik yolları aşmayı başaran sağlık çalışanları, kısa sürede yayladaki hastaya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşın değerlerinin normal olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, hastanın durumunun stabil olmasına rağmen tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.



Çevredeki vatandaşlar, zorlu doğa şartlarına rağmen hızla yardıma koşan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki kontrol sürecinin devam ettiği öğrenildi.