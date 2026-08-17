Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Bayburt'ta yayla şenliğinde dikkat çeken çalışma! 763 kişiye tek tek anlatıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen Kuşmer Yayla Şenliği, bu kez jandarmanın farkındalık çalışmasına sahne oldu. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şenliğe katılan 763 vatandaşı güvenlik ve bilinçlendirme konularında bilgilendirdi.

Çalışma kapsamında 453 erkek ve 310 kadına farklı başlıklarda eğitim verilirken, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

KADES VE ŞİDDETLE MÜCADELE ANLATILDI

Jandarma ekipleri, KADES uygulaması, 6284 sayılı Kanun ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda katılımcılara bilgi verdi. Amaç, vatandaşların bu konulardaki farkındalığını artırmak ve ihtiyaç halinde kullanabilecekleri uygulamaları tanıtmaktı.

SİBER DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİSE KARŞI UYARI

Şenlikte ayrıca siber farkındalık, yasa dışı bahis ve kiralık araç dolandırıcılığına karşı dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Sosyal medya kullanımı, güçlü parola oluşturma, güvenli internet kullanımı ve oltalama yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

UYUMA VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA EĞİTİM

Vatandaşlara "İki Kale Aile", "En İyi Narkotik Polisi Anne", madde bağımlılığıyla mücadele ve UYUMA uygulaması hakkında da bilgi verildi. Jandarma ekipleri, farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan broşürleri katılımcılara dağıtarak çalışmayı tamamladı.