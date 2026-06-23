Kaynak: İHA

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde yer alan Yayla Gölü, açan nilüfer çiçekleriyle birlikte büyüleyici bir görünüme kavuştu. Bin 150 rakımda bulunan ve zengin habitatıyla çok sayıda endemik bitki, kuş ile yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapan göl, bugünlerde doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının akınına uğruyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle korunaklı alan ilan edilen ve 1. derece doğal sit alanı statüsünde bulunan Yayla Gölü, toplamda 466,5 dekarlık bir alanı kaplıyor. Kış ve bahar aylarında etkili olan yağışların ardından, gölün su seviyesinde geçmiş yıllara kıyasla gözle görülür önemli bir artış yaşandığı kaydedildi.

Göçmen kuşların önemli mola noktalarından biri olan Yayla Gölü ve çevresi, yaban hayatı çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Bölge; yabani tavşan, domuz, oklu kirpi, porsuk, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi pek çok yaban hayvanının doğal yaşam alanı olarak dikkat çekiyor.

Göl çevresini saran yeşil bitki örtüsü, masmavi su yüzeyi, kıyıda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yarattığı doğal atmosfer, nilüferlerin zarafetiyle birleşerek ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.