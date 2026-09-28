İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası’nda bulunan bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle evde detaylı arama yaptı.
Aramada, baza yatağın altında bulunan siyah torba içerisindeki poşetlerde 2 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Ev sahibiyle birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.