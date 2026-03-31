Olay Sumbas ilçesinin Bağdaş yaylasında meydana geldi. Özcan Alasırt, akrabası Can Alasırt ve Kadir A. (17) ile birlikte yayla evine gitti. Burada içki içen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Özcan Alasırt, otomobildeki av tüfeğini alıp, Can Alasırt'a ateş etti, ardından kendini göğsünden vurdu. Kavgayı ayırmak isteyen Kadir A., jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özcan ve Can Alsarıt’ın öldüğü belirlendi.

İfadesine başvurulmak üzere karakola götürülen Kadir A., Özcan ile Can Alasırt’ın içki içerken kavga ettiğini, bu sırada Özcan’ın tüfekle Can’ı vurup intihar ettiğini söyledi.

Cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.