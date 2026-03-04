ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırı, İran’ın karşılık vermesiyle yoğun bir çatışma ortamına dönüştü.

ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılar sosyal medyada ve çeşitli platformlarda büyük tepki görürken, Yayınevleri, toplu bir açıklamada bulunarak ABD ve İsrail’in İran’a karşı düzenlediği saldırıları kınadı.

'İRAN'A KARŞI YAPILAN SALDIRIYI LANETLİYORUZ'

Yayınevleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

“Biz aşağıda imzası olan yayınevleri olarak, emperyalist ABD'nin ve siyonist İsrail’in; Ahmed Şamlu, Firdevsî, Füruğ Ferruhzad, Hafız, Hisrov Ruzbeh, Mehdi Ehevan Salis, Nader Naderpour, Sâdık Hidâyet, Samed Behrengi gibi isimlerin yurdu İran’a karşı saldırısını lanetliyoruz.

Tüm Ortadoğu'ya yapılmış bu saldırı derhal son bulmalıdır.

Biz, aşağıdaki yayınevleri olarak İran halkının yanında ve emperyalist saldırganların karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz.

1984 Yayınevi, 221B Dergi, Anı Yayıncılık, Ayrıntı Yayınları, Berfin Basın Yayın, Bilim ve Gelecek, Bulut Yayınları, Canut Yayınevi, Cem Yayınevi, Ceylan Yayınları, Çeviribilim Yayınları, Delimeşe Yayınları, Detay Yayıncılık, Devinim Kitap, Dipnot Yayınları, Doğu Kitabevi, Dönüşüm Yayınları, Encore Yayınları, Ferfir Yayınları, Giz Kitap, h2o Kitap, İroni Yayınları, Kaldıraç Yayınevi, Kalkedon Yayınları, Kanes Yayınları, Kayrahan Yayıncılık, Kırmızı Kedi Yayınevi, Kor Kitap, Mayıs Yayınları, Monografi Yayınları, Mylos Kitap, Nika Yayınevi, Ninova Yayıncılık, NotaBene Yayınları, Oğlak Yayınları, Ozan Yayıncılık, Paloma Yayınevi, Sıfırdan Yayınları, Sözcükler Yayınevi, Su Yayınevi, Şiirden Yayınları, Tekin Yayınevi, Toplumsal Yayıncılık, Usar Yayıncılık, Varlık Yayınları, Yar Yayınları, Yazılama Yayınevi, Yeni Dönem Yayıncılık, Yeni İnsan”