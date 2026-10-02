Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Web trafiğindeki düşüş endişeleri ve hukuki baskıların gölgesinde başlatılan projede yer alan yayıncıların milyon dolarlık gelirler elde ettiği öne sürüldü.

Arama motoru devi Google, yapay zeka özelliklerinin internet sitelerinin trafiğini düşürdüğüne yönelik eleştiriler ve düzenleyici kurumların artan baskısı karşısında kritik bir adım attı. Şirket, yapay zeka sistemlerinde içerikleri kullanılan yayıncılara finansal telif ödemesi sağlayan özel bir pilot programı devreye soktu.

ÖDEME MİKTARI İÇERİK KATKISINA GÖRE BELİRLENİYOR

The Information tarafından paylaşılan detaylara göre, yaklaşık bir yıl önce sessiz sedasız başlatılan teste şu ana kadar 100'e yakın yayıncı dahil edildi. Sistem kapsamında ödemeler; içeriklerin AI Bakışı (AI Overviews), AI Modu ve Gemini üzerindeki kullanım oranı ile sağladığı katkı dikkate alınarak hesaplanıyor.

MİLYON DOLARLIK GELİR KAZANAN YAYINCILAR VAR

Şirkete yakın kaynaklar, programa ilk aşamada katılan bir yayıncının bir yıllık süreçte 1 milyon doların üzerinde gelir sağladığını aktardı. Teste son birkaç ay içinde katılan başka bir yayıncının kazancının ise 50 bin ile 60 bin dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.

DÜZENLEYİCİ KURUMLARDAN VE AVRUPA'DAN SERT BASKI

Google'ın bu adımı, yapay zeka tarafından üretilen özet yanıtların kullanıcıların doğrudan kaynak web sitelerine tıklama ihtiyacını azaltması ve sitelerin organik trafiğini kaybetmesi tartışmalarının ardından geldi. Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler Google'dan yayıncılara yapay zeka sistemlerinde yer almama seçeneği sunmasını isterken, Avrupa Birliği de yapay zekanın web trafiğine etkisini incelemeye alarak şirkete adil rekabet kuralları doğrultusunda yaptırımlar uygulamıştı.