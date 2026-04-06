Sel Yayıncılık’ın kurucusu ve yayın yönetmeni İrfan Sancı, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi, Sancı’nın kurucusu olduğu Sel Yayıncılık sosyal medya hesaplarından "Sevgili babamız İrfan Sancı'yı bugün öğle saatlerinde kaybettik" ifadeleriyle duyurdu.

CESUR BİR YAYINCILIK SERÜVENİ

1955 yılında Amasya’da doğan İrfan Sancı, 1990 yılında kurduğu Sel Yayıncılık ile Türkiye’de yayıncılık standartlarını dönüştüren isimlerden biri oldu. Özellikle "yasaklı" veya "tabu" sayılan metinleri literatüre kazandırma konusundaki kararlılığıyla tanınan Sancı, kariyeri boyunca düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesinin en ön saflarında yer aldı.

Dünya edebiyatının kült isimlerini Türkçeye kazandırmanın yanı sıra, yerli edebiyata da yeni soluklar getiren Sancı; Guillaume Apollinaire ve William S. Burroughs gibi yazarların eserleri nedeniyle pek çok kez "müstehcenlik" davalarıyla karşı karşıya kalmış, ancak bu süreçlerde geri adım atmayan duruşuyla uluslararası yayıncılık ödüllerine layık görülmüştü.

VEDA PROGRAMI BELLİ OLDU

İrfan Sancı için ilk tören 7 Nisan Salı günü (yarın) saat 15.00’te Karacaahmet Sultan Dergahı Cemevi’nde düzenlenecek. Sancı’nın cenazesi, bu törenin ardından 8 Nisan Çarşamba günü memleketi Amasya’da toprağa verilecek.

Edebiyat dünyasının pek çok ismi, haberin duyulmasının ardından Sancı’nın yayıncılığa kattığı vizyonu ve dostluğunu vurgulayan taziye mesajları paylaştı.

İRFAN SANCI KİMDİR?

1955 Amasya doğumlu olan Sancı, gençlik yıllarından itibaren siyasi mücadelenin içinde yer aldı. 1980’li yıllarda gazetelerde düzeltmenlik yaparak başladığı yayıncılık yolculuğunu, 1990’da Sel Yayıncılık’ı kurarak taçlandırdı. Yayınladığı eserler ve ifade özgürlüğü savunuculuğu nedeniyle Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü ile Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Yayınlama Özgürlüğü Özel Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi oldu.