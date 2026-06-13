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Slovakya futbolunun en güçlü ekiplerinden Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevine Yaya Toure'nin getirildiğini açıkladı.

43 yaşındaki çalıştırıcı, kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimine adım attı.

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK TECRÜBESİ OLACAK

Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe yönelen Yaya Toure, daha önce Ukrayna'da Olimpik Donetsk, Rusya'da Akhmat Grozny, Belçika'da Standard Liege ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Slovan Bratislava görevi ise Toure'nin kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimi olacak.

HEDEFİ DOMİNE EDEN FUTBOL

Kulübün resmi sitesine konuşan Yaya Toure, yeni görevi için büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Toure, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Pazartesi günü çalışmalara başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Benden önceki teknik direktörün yaptığı işlere büyük saygı duyuyorum. Onun bıraktığı yerden devam etmek ve kendi dokunuşlarımı eklemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

SLOVAN BRATISLAVA'DA YENİ DÖNEM

Son sekiz sezonda Slovakya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Slovan Bratislava'da Yaya Toure, 2021 yılından bu yana takımın başında bulunan Vladimir Weiss'in yerine göreve başladı.