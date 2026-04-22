Yaya Toure, Galatasaray’a yaptığı ziyaretle gündem oldu. Futbolculuk kariyerinde dünya devlerinde forma giyen efsane isim, sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Okan Buruk ve ekibiyle bir araya geldi.

OKAN BURUK İLE BULUŞTU

Galatasaray tesislerinde gerçekleşen ziyarette Yaya Toure, teknik heyetle sohbet etti ve takımın çalışma düzeni hakkında bilgi aldı. Deneyimli ismin ziyareti kulüp çevresinde dikkat çekti.

'HARİKA BİR DENEYİMDİ'

Fildişili eski yıldız, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Okan Buruk ve Galatasaray'ın teknik ekibiyle sohbet etmek ve antrenörlük yaklaşımlarını dinlemek harika bir deneyimdi. Kulübün sıcak misafirperverliği için çok teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yoluna giren Yaya Toure, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Yaya Toure’nin Galatasaray paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.